Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ подякував кримчанам за протидію НАТО і розкритикував намір США встановити елементи системи ПРО в Чехії і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на імпровізованому мітингу з нагоди відкриття у Севастополі ділового і культурного центру Москви.

„Холодна війна завершилась, а холодна хвиля знову пішла проти Росії. Ці самі так звані радіолокаційні об’єкти, які Америка хоче розміщувати в Чехії і Польщі, просування НАТО, якому тут, в Криму, вже дали гарний, могутній урок, урок... кримчани знову здолали ту силу, яка хотіла б втілитися і хотіла б створити таку нову напруженість поблизу рубежів Російської Федерації”, - сказав Ю.ЛУЖКОВ. (Очевидно, він мав на увазі події літа минулого року під Феодосією, коли деякі політичні сили зірвали підготовку до навчання міжнародного військового навчання „Сі бриз-2006”- УНІАН).

Мер російської столиці подякував кримчан за „за цей подвиг”.