Ющенко готується до свого дня народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю газеті «Україна молода».

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході розмови В.ЮЩЕНКО розповів, як святкуватиме свій день народження (23 лютого) і що для нього буде найкращим подарунком.

Президент також відповів, чому вважає політику справою свого життя.

Інтерв’ю з`явиться на сторінках «України молодої» у п’ятницю, 23 лютого.