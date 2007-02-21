Ющенко готується до свого дня народження
20:43, 21 лютого 2007Суспільство
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Інтерв`ю газеті Україна молода
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю газеті «Україна молода».
Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході розмови В.ЮЩЕНКО розповів, як святкуватиме свій день народження (23 лютого) і що для нього буде найкращим подарунком.
Президент також відповів, чому вважає політику справою свого життя.
Інтерв’ю з`явиться на сторінках «України молодої» у п’ятницю, 23 лютого.
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