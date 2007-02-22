Янукович: Західну Україну посадили на шпагат

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до керівництва областей із закликом відпрацювати об`єктивну тарифну політику на житлово-комунальні послуги, не чекаючи перевірок Генеральної прокуратури і цінових інспекцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні колегії в Мінбуді.

Прем`єр відзначив політизацію процесу формування тарифної політики. «Я звертаюся до мерів міст, губернаторів, які представляють опозицію. Ціни на тарифи зросли в Західній Україні, де зарплата нижча, ніж в Східній. Це шпагат, на який посадили людей», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне підняти рівень відповідальності працівників служб, що займаються оформленням субсидій для населення.

Він доручив віце-прем`єрові, міністрові будівництва, архітектури і ЖКГ Володимиру РИБАКУ спільно з міністром фінансів розглянути питання іпотечного кредитування, оскільки «ця система не працює».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність встановлення справедливих житлово-комунальних тарифів у всіх регіонах України.

Глава уряду доручив першому віце-прем`єр-міністрові, міністрові фінансів Миколі АЗАРОВУ розробити механізми контролю над формуванням тарифів. «Потрібно зняти політизацію навколо цього питання», - додав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд несе відповідальність за встановлення тарифів у всіх регіонах, незалежно від того, представник якої політичної сили очолює регіональну виконавчу владу. «Я сьогодні почув інформацію, що в 18 регіонах керівниками є представники «Нашої України» і БЮТ, і це означає, що ми не несемо за них відповідальність. Це не так. Ми вимагатимемо, незалежно від того, хто під якими прапорами прийшов. Підхід буде рівний, і вимагати ми будемо однаково», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що з керівників регіонів, які є представниками партій, що входять в коаліцію, уряд «питатиме ще більше».