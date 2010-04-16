У неділю Подол буде перекритий

У неділю, 18 квітня на вулиці Сагайдачного і Контрактовій площі у Києві з 11.00 проводитиметься міська інформаційно-оздоровча акція «Тисячі міст, тисячі життів».

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на головного лікаря Київського міського центру здоров’я Отто СТОЙКУ, 18 квітня вулиця Сагайдачного стане вільною від автомобільного руху для інформаційних, оздоровчих, ігрових та мистецьких заходів зі зміцнення здоров’я. Тут можна буде виміряти тиск, рівень цукру в крові, отримати рекомендації дієтологів і спортивних лікарів, ознайомитись з органічними харчовими продуктами, приєднатись до групи оздоровчої спортивної ходьби, навчитись користуватись крокоміром, потанцювати, поспівати, дізнатись про власний ВІЛ-статус, а також пройти експрес-тестування на туберкульоз.

Організаторами акції виступають Всесвітня організація охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я, Всеукраїнське лікарське товариство, КМДА, Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення міста Києва, Київський міський центр здоров’я та міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

У повідомленні КМДА відзначається, що Київ став одним з тисячі міст, які приєднались до заклику Всесвітньої організації охорони здоров’я виділити протягом одного дня у квітні громадські місця для оздоровлення своїх жителів.