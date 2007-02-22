Нічне чергування у парламенті триватиме

Представники опозиційних фракцій – “Нашої України” і БЮТ, а також представники антикризової коаліції – з фракцій Партії регіонів, СПУ і КПУ - цієї ночі мають намір продовжувати чергування у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, представники БЮТ і “Нашої України” продовжують чергувати по 4 години біля приміщення електрощитової ВР. Кожна група чергових складається приблизно з 15-20 народних депутатів.

В той же час приблизно 10 представників антикризової коаліції залишаються у сесійній залі, аби не дати можливість опозиційним фракціям заблокувати сесійну залу.

Крім того, представники антикризової коаліції блокують приміщення, в якому знаходиться звукова апаратна.