Рада НБУ рекомендувала уряду врегулювати його борги

Ради Національного банку України (НБУ) на сьогоднішньому засіданні рекомендувала урядові розробити проект законодавчого врегулювання його боргових зобов`язань перед НБУ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2006 року НБУ запропонував Кабінету Міністрів реструктуризувати його борг перед НБУ, випустивши нові цінні папери.

«У 1994 році НБУ дав кредит Кабміну для фінансування дефіциту бюджету… Всі 12 років цей борг уряд не повертав, і лише минулого року (2005-у – УНІАН) сплатили відсотки за нього», - заявляли в Раді НБУ.

За інформацією газети «Дело», загальний борг уряду України перед НБУ, що виник в з 1994-1996 рр., – близько 1,3 млрд. дол.