Картопля стрімко дорожчає, надія на Китай

У країнах-членах Євросоюзу (ЄС) зростають ціни на картоплю.

У Бельгії на останніх біржових торгах тонна картоплі коштувала 300 євро - вдвічі дорожче, ніж рік тому, і вдесятеро проти 2003 року.

Ринкові експерти пояснюють цю тенденцію неврожайним 2005-2006 сільськогосподарським роком, коли 25 держав ЄС всі разом зібрали близько 60,5 мільйонів тонн картоплі - на 8% менше, ніж в 2004-2005 сільськогосподарському році.

І це попри те, що в Польщі виробництво картоплі подвоїлося, досягнувши 11 мільйонів тонн.

Особливо значне зниження врожайності протягом минулого сільськогосподарського року відмічене в Німеччині (-21%), Бельгії (-16,4%) та Голландії (-16%).

За оцінкою фахівців, оптові ціни на картоплю зростатимуть і далі. На картопляній біржі в німецькому Ганновері в квітні цінну сільгоспкультуру готуються продавати по 361 євро за тонну.

Значне падіння урожаїв картоплі також відмічене в 2005-2006 сільськогосподарському році в Канаді та США.

Загалом у світі за цей період вироблено 322 мільйони тонн картоплі, з них 74 мільйони в Китаї, який є головним її виробником.

РІА "Новости"