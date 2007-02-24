Звільнено заступника Генпрокурора

Віктора ШОКІНА звільнено з посади заступника генерального прокурора України.

Про це сам В.ШОКІН повідомив газеті "Сегодня" від 24 лютого 2007 р.

Як зазначає газета, В.ШОКІН особисто написав 19 лютого заяву про звільнення, цього ж дня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав відповідний наказ про звільнення.

В.ШОКІН був призначений на цю посаду в грудні 2004 року.

У прокуратурі він курирував, зокрема, справи про вбивство журналістів Ігоря Александрова і Георгія Ґонґадзе.