Звільнено заступника Генпрокурора
18:48, 24 лютого 2007Суспільство
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Про це повідомив він сам через пресу
Віктора ШОКІНА звільнено з посади заступника генерального прокурора України.
Про це сам В.ШОКІН повідомив газеті "Сегодня" від 24 лютого 2007 р.
Як зазначає газета, В.ШОКІН особисто написав 19 лютого заяву про звільнення, цього ж дня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав відповідний наказ про звільнення.
В.ШОКІН був призначений на цю посаду в грудні 2004 року.
У прокуратурі він курирував, зокрема, справи про вбивство журналістів Ігоря Александрова і Георгія Ґонґадзе.
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