Режисер ”Лабіринту Фавна” визнав Буша майстром жахів

Мексиканський режисер Гільермо дель Торо, автор фільму "Лабіринт Фавна", номінованого на "Оскар", назвав президента США Джорджа Буша майстром жанру "хоррор". Таким чином дель Торо прокоментував повідомлення про те, що "Лабіринт Фавна" показали в Білому домі, повідомляє AFP.

"Заслуживши похвалу Стівена Кинга, мені стало цікаво дізнатися, що скаже справжній майстер хоррора. Або майстер наукової фантастики, якщо пригадати розвіддані про Ірак", - заявив дель Торо.

"Лабіринт Фавна" висунутий на здобуття "Оскара" в номінації "Кращий фільм на іноземній мові". "Я уявляю, що було, як пан президент виявив, що він [фільм] знятий на іспанському", - сказав дель Торо.

Дія "Лабіринту Фавна" відбувається в Іспанії 1944 року і одночасно - в страшному казковому світі, вигаданому головною героїнею. За словами дель Торо, знята ним картина особливо актуальна в період, що почався після терактів 11 вересня. "Добре було би нагадати людям, як безпека і благо твоєї країни перетворюються на жахливі речі", - заявив режисер.

"Лабіринт Фавна" вважається фаворитом в номінації "Кращий фільм на іноземній мові". Сам дель Торо претендує на золоту статуетку за оригінальний сценарій.

Лента.ру