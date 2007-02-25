Тіло зниклого безвісті відкопали у будинку його матері

Працівники міліції в селі Комунарівка Вінницької області в будинку 48-річної жінки, що упродовж трьох років перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній психіатричній лікарні, виявили закопаний труп її 26-річного сина, якого з вересня минулого року розшукували як безвісті зниклого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно повідомлення, співробітники міліції встановили, що вбивство скоїли вночі 31 грудня 2004 року брат потерпілого та житель сусіднього села Писарівка (обидва безробітні віком 24 та 19 років).

Жителя села Писарівки затримано, вживаються заходи щодо розшуку та затримання брата загиблого.