Масові акції протесту в Києві пройшли без грубих порушень

Міліція не зареєструвала під час масових акцій в Києві грубих порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України з посиланням на начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимира ПЕТРОВСЬКОГО.

"За час проведення масових заходів грубих порушень громадського порядку допущено не було. З метою недопущення зіткнень працівники міліції вжили відповідних заходів, зокрема, представників різних політичних сил було розмежовано. Хоча й були спроби представників ультраправих сил прорвати міліцейський кордон, працівники міліції цього не допустили", - сказав В.ПЕТРОВСЬКИЙ.

За його словами, до охорони громадського порядку в Києві сьогодні було залучено 2,3 тисячі правоохоронців, в тому числі 900 військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

За даними правоохоронців, сьогодні у столичних масових заходах взяли участь приблизно 7 тисяч прихильників опозиційних сил та 5 тисяч тих, хто підтримував діяльність уряду та Президента України.

В.ПЕТРОВСЬКИЙ уточнив, що до Київської міської державної адміністрації заявки про проведення масових заходів 27 квітня 2010 року надійшли від ВО "Батьківщина", партії "Наша Україна", Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, партії "Фронт змін" та Всеукраїнського об‘єднання "Свобода" за участю понад 27 тисяч громадян. Одночасно надійшли заявки про участь 5 тисяч представників від Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" у безстроковому мітингу біля будівлі Верховної Ради України на підтримку курсу уряду та Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля приміщення Верховної Ради сталося кілька сутичок між громадянами, що прийшли на мітинг протесту проти ратифікації українсько-російської угоди про продовження терміну базування російського флоту на території України, та бійцями підрозділу «Беркут», зокрема на розі вулиць Грушевського та Шовковичної, а також на розі вулиць Грушевського та Липської. Ще одна сутичка сталася на вулиці Грушевського між будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Окрім того, сьогодні у Києві після мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку, організованого Всеукраїнським об’єднанням «Свобода», міліцією було затримано голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ, якого близько двох годин утримували у Шевченківському райуправлінні ГУ МВС у м. Києві. За інформацією ВО “Свобода”, О.КАЙДІ намагались інкримінувати нібито він у центрі Києва пошкодив приватний автомобіль невідомих осіб.