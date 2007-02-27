У Європі введуть єдиний стандарт розмірів одягу

У Європі буде введений єдиний стандарт розмірів одягу. Таке рішення ухвалене Національною Текстильною Асоціацією (Unitex) в Мілані, передає РБК з посиланням на "Эхо Москвы". Європейський нормативний комітет запропонував нову систему стандартів і кодифікування розмірів у зв`язку з тим, за останні десятки років європейці стали більшими. Введення єдиного розміру для європейців допоможе уникнути плутанини при покупці одягу, відзначають представники Unitex.

Нова система розмірів для дорослих складатиметься з наступних елементів: об`єм грудей, об`єм талії і довжина виробу. У розмірах дитячого одягу, окрім вже існуючих параметрів зросту дитини, також вказуватимуться об`єми грудей і талії, що важливо при виборі речей для великих чи повних дітей.

Новий норматив найближчим часом планується ввести в усіх країнах Європи.