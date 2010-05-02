У Херсоні відбудеться презентація книги про дивізію «Галичина»

У Херсоні 6 травня відбудеться презентація книги «Дивізія «Галичина в запитаннях та відповідях».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Херсонський обласній організації ВО «Свобода».

«Презентуватимуть в Херсоні книгу автор проекту – Ярослав СВАТКО та один зі співавторів текстів – Леонід МУХА», - зазначили в прес-службі партії.

Книга «Дивізія “Галичина» у запитаннях та відповідях» створена на базі запитань та відповідей, які впродовж трьох місяців ставили воякам дивізії «Галичина» Богдану МАЦІВУ та Л.МУХІ відвідувачі сайту «Майдан».

Видання побачило світ завдяки підтримці ВО «Свобода».

Ця книжка – вже третій проект «Майдану у запитаннях та відповідях». Раніше було видано «УПА у відповідях Василя КУКА» та !Нахтіґаль» у відповідях Мирослава КАЛЬБИ.