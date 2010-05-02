Путін обнулив мито на російський газ для України

Голова уряду Росії Володимир Путін підписав постанову, якою обнулив з 1 квітня вивізні митні збори на російський газ для України.

Відповідно до розпорядження, нульове мито поширюється на постачання російського газу в об`ємі до 30 мільярдів кубометрів в 2010 році і до 40 мільярдів кубометрів з 2011 по 2019 рік. Зниження становитиме 30 відсотків від контрактної ціни, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.

У результаті зміни газових угод з Україною, пише Лента.ру, російський бюджет в 2010 році недолічиться 100 мільярдів рублів. Тим часом, за деякими оцінками, завдяки одержаній від Москви знижці Київ заощадить 3 мільярди доларів в поточному році і 4 мільярди доларів - в 2011-му.