У митниці стверджують, що «зелений коридор» в Борисполі працює

Державна митна служба України спростовує розповсюджене в засобах масової інформації повідомлення щодо припинення дії "зеленого коридору" у пасажирських залах міжнародного аеропорту Бориспіль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

“Розповсюджене в засобах масової інформації повідомлення щодо припинення дії "зеленого коридору" у пасажирських залах Бориспільського аеропорту не відповідає дійсності”, - запевнили у Держмитслужбі.

Прес-служба зазначає, що оформлення пасажирів та багажу відбувається у повній відповідності до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіото 1973), наказу Держмитслужби від 18.02.06 № 137 «Про затвердження правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом», статті 42 (вибірковість митного контролю), статті 68 (спрощений митний контроль) Митного кодексу України .

На підтвердження цьому Держмитслужба повідомляє, що з 20.00 (01.05.10) до 9:00 (02.05.10) аеропорт прийняв 21 рейс; зелений коридор надано 1596 пасажирам, червоний – 75 пасажирам. За цей час відправлено 32 рейси, зелений коридор надано 3836 пасажирам, червоний – 38 пасажирам. З 09:00 (02.05.10) до 13.00 (02.05.10) відправлено 24 рейси, зелений коридор надано 2944 пасажирам; прийнято 21 рейс, зелений коридор отримали 1500 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, митники, які працюють в аеропорту Бориспіль, не повідомляють причин, через які вони вимагають від пасажирів повного контролю усіх речей.

"У нас немає більше "зеленого коридору", - заявив кореспонденту УНІАН один зі співробітників митниці. "Я маю право вибірково вимагати перевірки речей", - додав він.

При цьому представники митниці не відповіли на запитання, чому вони вимагають перевірки речей від усіх пасажирів.