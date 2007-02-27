Генпрокуратура закрила справу Кравченка

Генеральна прокуратура України 31 січня 2007 року закрила кримінальну справу, порушену у зв’язку із самогубством колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, у справі були проведені всі необхідні слідчі дії та відповідні експертизи, які дали підстави слідчому дійти висновку, що у справі відсутня подія злочину, а тому вона має бути закритою.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим із вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.

24 травня 2005 року Генпрокуратура оприлюднила висновок, що самогубство – це остаточна причина смерті Ю.Кравченко.

Водночас 21 липня 2006 р. О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура України відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, й було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було скасовано”.