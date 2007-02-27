Бойко нагадав власникам облгазів про важелі впливу

Найближчим часом держава посилить свій вплив на ринку газопостачання й газорозподілу. Про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю тижневику "БИЗНЕС" (№9 від 26 лютого ц.р.).

"Держава незабаром почне наводити порядок на ринку газопостачання й газорозподілу. Зараз ухвалено рішення посилити вплив держави на цьому ринку, зокрема, на ті облгази, де у нас корпоративні права", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що "дійсно, проблема тіньових доходів у облгазах існує, й вирішення цієї проблеми лежить у контексті наведення порядку в цілому на цьому ринку".

"Керівники й власники облгазів повинні зрозуміти, що держава володіє достатніми важелями впливу на них", - підкреслив Ю.БОЙКО.

У той же час видання зазначає, що однією з перших жертв у боротьбі з тіньовими доходами може стати ВАТ «Черкасигаз», що підконтрольне народному депутату Богдану ГУБСЬКОМУ. За інформацією «БИЗНЕСА», 24 січня міністр анонсував виключення ВАТ «Черкасигаз» зі схеми постачань газу промисловим споживачам через низьку оплату поставленого газу.

За даними прес-служби ДК «Газ України», заборгованість ВАТ «Черкасигаз» за спожитий у 2006 році газ становила 49 млн. грн.

ВАТ "Черкасигаз" спеціалізується на транспортуванні й постачанні природного газу, реалізації скрапленого газу в Черкасах і області.

За даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, 36,76% акцій «Черкасигаз» із вересня 2003 року належить компанії «Укртрансгаз-Сервіс», за НАК «Нафтогаз України» закріплено 51% акцій підприємства.

Близько 50% споживання природного газу Черкаської області доводиться на черкаський «Азот» і «Черкаське хімволокно».