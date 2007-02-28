СБУ провела профілактику в ”Домі Лужкова”

Співробітники Служби безпеки України провели попереджувально-профілактичну бесіду з представниками «Дому Москви» у Севастополі про неприпустимість використання іноземного представництва як інструмента втручання у внутрішні справи України, а також для дестабілізації громадсько-політичної та міжнаціональної ситуації в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Києві прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що у ході вказаних заходів представникам «Дому Москви» було роз’яснено положення законодавства України, вказано на необхідність беззаперечного дотримання чинного законодавства України під час діяльності цього культурного центру (на відкритті “Дому Москви” перебувала делегація російської столиці на чолі з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ – УНІАН).

Крім того, за словами М.ОСТАПЕНКО, СБУ у взаємодії з Міністерством закордонних справ України чітко з’ясовано, що делегація уряду Москви, «яку очолював пан ЛУЖКОВ», не мала жодних повноважень на те, щоб коментувати зовнішню політику України, а тим більше - висловлюватись щодо її територіальної цілостності».

В СБУ також нагадали, що відповідно до ст. 25 закону України про правовий статус іноземця в Україні, до порушника може бути застосовано як притягнення до адміністративної відповідальності, так і закриття в’їзду на територію України в інтересах забезпечення безпеки або охорони громадського порядку.

М.ОСТАПЕНКО також зазначила, що на сьогодні СБУ здійснює юридичну оцінку висловлювань російської делегації, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого мер Москви Ю.ЛУЖКОВ відвідав Крим.

22 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона розцінює вислови Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі як крок, спрямований на нагнітання напруженості у суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною і Росією. У коментарі МЗС нагадувалося, що 21 лютого у Севастополі мер Москви дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова в складі України.

Особливу стурбованість у МЗС викликали також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь в масових акціях, які мають політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави. МЗС України висловило надію, що такі дії згаданого посадовця одержать відповідну оцінку з боку російської влади, про що буде проінформована українська сторона.

Прес-служба мера Москви назвала заяви МЗС України у зв`язку з висловлюваннями Ю.ЛУЖКОВА домислами, які не відповідають дійсності.

23 лютого в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що реакція України на висловлювання Ю.ЛУЖКОВА під час перебування у Севастополі буде жорсткою.