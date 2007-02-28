Прокуратура Криму наїхала на міліцію

Кримська міліція своїми недоробками знижує ефективність і результативність своєї діяльності. Такий висновок зробила прокуратура автономії за результатами перевірки міліцейських матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ, повідомили УНІАН в прес-службі прокуратура АРК.

За інформацією прокуратури, минулого року працівники органів внутрішніх справ залишили безкарними більше тисячі правопорушників.

"Міліціонери діяли за принципом "все або нічого" - або кримінальна відповідальність, або повна безвідповідальність. Прокурори перевірили міліцейські матеріали про відмову в порушенні кримінальних справ і встановили згубну систему в роботі територіальних органів внутрішніх справ. Не знаходячи складу злочину в діях кримчан, працівники міліції констатували склад адміністративного правопорушення й відпускали громадян на всі чотири сторони", - інформує прокуратура АРК.

Так, приміром, співробітники МВС відмовили в порушенні кримінальної справи щодо громадян, які порушували правила дотримання тиші, але протокол про адміністративне правопорушення за ст. 182 Кодексу про адміністративні правопорушення, як того вимагає закон, не склали. "Заплативши штраф, "галасливі" громадяни іншим разом були б тихішими", - вважають у кримській прокуратурі. Так само йде справа зі "скандальними" й "злодійкуватими" громадянами, які також уникли відповідальності, не будучи притягнутими за дрібне хуліганство й за дрібне розкрадання чужого майна.

Лояльніше до правопорушників ставилися в Армянському, Алуштинському, Джанкойському, Керченському, Красногвардійському, Нижньогірському, Красноперекопському, Совєтському управліннях і відділах міліції.

Як зазначає прес-служба, прокуратура автономії направила на ім`я начальника кримського міліцейського главку Анатолія МОГИЛЬОВА подання з вимогою усунути порушення законодавства. "Адже при існуючому підході і кримчанам, і самим міліціонерам знову й знову доведеться стикатися з різними проявами неповаги з боку громадян, до яких своєчасно не застосували адміністративних заходів", - зазначає прокуратура Криму.