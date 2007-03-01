У Тернополі від грипу помер другокласник

У Тернополі, захворівши на ГРВІ, помер другокласник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН батьки хлопчика, попередній діагноз, вказаний у довідці про смерть, – гостра респіраторно-вірусна інфекція та вроджена вада кишково-шлункового тракту. З другою частиною діагнозу батьки не погоджуються, оскільки син ніколи не скаржився на проблеми зі шлунком. Лише захворівши на ГРВІ, у нього 24 лютого почалися сильні болі в животі та нудота. Хлопчика госпіталізували 26 лютого, а 27 вночі він помер.

Головний лікар міської дитячої лікарні Роман КНИШ, доки немає офіційного висновку патологоанатома, коментувати випадок із хлопчиком відмовився.