Інтерпол більше не буде ловити Бакая

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні зняло з міжнародного розшуку колишнього керівника Державного управління справами при Президенті України Л.КУЧМІ Ігоря БАКАЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам повідомив тимчасово виконуючий обов’язки керівника НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

За його словами, ще минулого року «судові органи України фактично скасували рішення про його затримання з доставкою до суду, хоча справа кримінальна розслідується».

Водночас Р.ВЕРГЕЛЕС додав, що «інформація про скасування санкції на арешт вчасно надійшла до МВС, ще восени (2006 року – УНІАН), але з огляду на ті чи інші питання, заходів щодо зняття його з розшуку Інтерполу і відміни «червоної картки» (вона виставляється Інтерполом на розшук злочинців і їх затримання – УНІАН) не було протягом тривалого часу».

При цьому Р.ВЕРГЕЛЕС зауважив, що він «з’ясував це питання, провів консультації з органами розшуку і прокуратури, і була наведена законність в цьому питанні».

Як повідомляв УНІАН, у липні 2005 року Генеральна прокуратура Російської Федерації у відповідь на подання Генеральної прокуратури України офіційно повідомила, що І.БАКАЙ є громадянином Росії і не може бути виданий Україні для притягнення до кримінальної відповідальності і суду.

У вересні 2005 року слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України і прокуратури Києва завершили досудове слідство у справі І.БАКАЯ. Йому інкримінується здійснення злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.3 ст.365 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень). Сума завданого державі збитку становить 363,5 млн. грн. Як організатор і виконавець цього злочину І.БАКАЙ був оголошений в міжнародний розшук.

8 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія не бачить перешкод для того, щоб компетентні органи двох країн розглянули питання про повернення в Україну осіб, які оголошені українськими правоохоронними органами в розшук і перебувають на території Росії. Так міністр запитання журналістів щодо офіційної позиції РФ стосовно можливості видачі Україні осіб, які оголошені в розшук, зокрема, колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА і колишнього голови Державного управління справами Президента України Ігоря БАКАЯ.