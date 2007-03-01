На Харківщині невідомі влаштували побоїще на митниці

На митному посту „Тополі” Куп’янської митниці (Харківська область) пізно ввечері 27 лютого група невідомих осіб скоїла напад на працівників чергової зміни поста у зоні митного контролю пункту пропуску „Куп’янськ-Вузловий”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, близько 15-ти нападників, одягнених у цивільний одяг, влаштували бійку просто на пероні біля потяга, у якому митники закінчили здійснення митного контролю.

В результаті інциденту декілька співробітників митниці одержали тілесні ушкодження, трьох з них госпіталізовано.

За фактом події проводиться службова перевірка.