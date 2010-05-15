Гран-прі фестивалю «Просто так» здобула авторка віршів для дітей

У Коростені Житомирської області завершилася фінальна частина одинадцятого щорічного Всеукраїнського фестивалю сучасної української літератури “Просто так”.

Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд журі фестивалю надійшло більше 200 творів з усіх регіонів України. До участі у фінальному святі журі запросило авторів найкращих творів у 4 номінаціях.

На жаль, у номінації “Гумор і сатира” премії не були присуджені нікому.

Серед творів дітей третю премію здобула Олена САВЧУК (Коростень, 16 років), другу не присуджено нікому, перше місце зайняла Катерина БОТНАР (Житомир, 11 років).

У номінації “Твори для дітей” перше місце виборола Галина ТКАЧУК (Боярка Київської області), другу і третю премії – не присуджено нікому.

У змаганнях серед прозаїків третє місце - у Дмитра БОНДАРЕНКА з Дніпропетровська, друге – в Анастасії ЄВДОКИМОВОЇ з Києва, перше – у Сергія БАТУРИНА (ОНИЩЕНКА) з Києва.

Особливо багато лауреатів цього року у номінації “Поезія”. Дві третіх премії отримали Оксана ГЕРАЩЕНКО (Коростень) та Дмитро ЧИСТЯК (Київ). Було присуджено також дві других премії: 17-річній школярці з селища Ємільчине Житомирської області Єлизаветі РОМАНЧУК (ГОРБАЧЕВСЬКІЙ) та Альбіні ПОЗДНЯКОВІЙ зі Львова. Перше місце серед поетів посів Олександр СТУСЕНКО з селища Буча Київської області.

Гран-прі фестивалю - грошову премію і міні-ноутбук фірми “Діавест” - отримала авторка віршів для дітей із Сум Ганна ШЕВЧЕНКО.

Спонсорами фестивалю були міська громада Коростеня, фірми “Діавест”, “Плеяди”, “Українська літературна газета”, лінгвістична фірма “Чилі”, журнал “Дніпро”.

Інформаційними спонсорами були УНІАН, “5 канал” “Дзеркало тижня”, «Українська літературна газета», “Літературна Україна”, “Киевские ведомости”.

Журі очолював заступник голови Національної спілки письменників України Василь ШКЛЯР.