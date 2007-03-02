У театрах Росії почали блокувати мобілки

Відтепер відвідувачів Александрінського театру і Театру Європи в Санкт-Петербурзі перед початком спектаклів попереджатимуть, що на час вистави їх мобільні телефони будуть заблоковані.

"В усьому світі така система зараз активно застосовується, щоб під час спектаклю не порушувати атмосферу дії", - говорить керівник науково-літературної частини Александрінського театру Олександр Чепуров.

У Франції влада дозволила обмежувати мобільний зв`язок у театрах і кінозалах у 2004 році. Уряд лише звернув увагу на те, що "глушилки" не повинні заважати дзвінкам в екстрені служби. Добитися подібного дозволу федеральної влади хочуть власники театрів в Америці.

"Хоча така техніка коштує досить дорого, наш театр пішов на ці витрати, щоб захистити артистів від неприємних несподіванок", - сказав Чепуров в інтерв`ю ІТАР-ТАРС. Він розповів, як одного разу Костянтин Райкін під час спектаклю вимушений був звернутися до якогось глядача: "Та вимкніть ви телефон, дайте монолог договорити".

Проте зовсім недавно в одному з міст Росії практику блокування телефонів визнали незаконною. Єкатеринбурзьке управління “Россвязьнадзора” в лютому заявило, що місцевий академічний театр драми, встановивши у себе в залі генератор радіоперешкод, порушив закон "Про зв`язок". Зараз управління передало документи в прокуратуру для притягнення керівників театру до адміністративної відповідальності.

Бі-бі-сі