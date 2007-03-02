Три іноземні браконьєрські судна видворили за межі України

Три іноземні браконьєрські судна видворили за межі економзони України кораблі Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники не застосовували проти браконьєрів зброю на ураження, як це передбачено українським законодавством, зважаючи на прохання представників посольства Туреччини в Україні. Турецька амбасада запевнила, що браконьєрів буде одразу ж затримано у будь-якому з портів їхньої країни та притягнуто до відповідальності.

За повідомленням прикордонників, учора патрульний літак Державної прикордонної служби України виявив за 53 милі на південний схід від острова Зміїний два іноземних рибопромислових судна, одне з яких ішло під прапором Туреччини. За дві милі від цього місця авіарозвідка виявила ще одне рибальське судно без розпізнавальних знаків за конструктивними особливостями схоже на румунське.

По лінії міжнародного прикордонного співробітництва було терміново поінформовано дипломатичні представництва та прикордонників Румунії і Туреччини. За інформацією Морської охорони, помічник турецького військового аташе ідентифікував одне з суден-порушників як турецьку шхуну „Назим Рейс – 1” (порт приписки Стамбул).

Для переслідування порушників в море вийшли два кораблі Морської охорони Державної прикордонної служби України. Прикордонні кораблі наздогнали порушників, але через складні погодні умови не мали можливості пришвартуватися до них. На міжнародні сигнали про зупинку та попереджувальну стрільбу риболовецькі судна не реагували і продовжували тікати.

Як зазначає Держприкордонслужба, зваживши на прохання турецьких дипломатів, кораблі Морської охорони стрільбу на ураження з корабельної зброї по риболовецьких шхунах не вели, а лише видворили рибалок за межі української економзони до нейтральних вод.

Держприкордонслужба нагадує, що 11 лютого в економзоні України корабель Морської охорони Державної прикордонної служби України „Григорій Гнатенко” затримав турецьку рибальську шхуну „E.Ogullari”. ЇЇ капітан змушений був компенсувати майже 85,5 тисячі гривень витрат прикордонників, пов’язаних із затриманням та конвоюванням плавзасобу, а також сплатити майже 24 тисячі гривень штрафу за завдану шкоду морським ресурсам.