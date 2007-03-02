Народна артистка Росії Алла Демидова дасть прес-конференцію в УНІАН

5 березня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Народної артистки Росії Алли Демидової, присвячена її гастролям у Києві, під час яких відбудуться поетичні вечори у Будинку офіцерів: 4 березня “Поети 20 сторіччя від Блока до Бродського” та 6 березня “Анна Ахматова.Марина Цвєтаєва”. Організатор гасторлів – арт-студія Бамбук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Для журналістів, які бажають потрапити на поетичний вечір, обов`язкове розміщення анонса. Телефон: 8-095-439-27-13. Запит фотографій і акредитація: info@bambook-art.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.