Голова ДПА Брезвін проведе інтернет-конференцію

5 березня о 12-00 відбудеться Інтернет-конференція (www.sta.gov.ua) голови Державної податкової адміністрації України Анатолія Брезвіна на тему: „Пріоритетні напрями діяльності ДПА України в контексті основних завдань Уряду на 2007 рік (Прес-центр ДПА України, Львівська пл., 8, 3-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 247-35-01, 247-35-83 до 10-00.

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