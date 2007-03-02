Янукович: Україна зараз не планує вступати в НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільним проведення найближчим часом референдуму про членство України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

«Поки що соціологічні дослідження показують, що вступ до НАТО підтримує 15-20% населення. Який сенс його проводити? Ніхто не збирається цього робити, тому що Україна не планує вступати в НАТО зараз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр ще раз підтвердив про пріоритетність виконання плану співпраці України і НАТО. «Це не таємниця. Співпраця з НАТО спрямована на реформування Збройних сил, на участь України в миротворчих і антитерористичних акціях, а також на створення безпечних умов життя для наших громадян», - пояснив він.

Глава уряду повідомив, що в 2007 році на проведення інформаційної кампанії про НАТО планується виділити близько 5 млн. грн. «Брак інформації завжди породжує чутки», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.