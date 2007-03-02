Тимошенко закінчила зустріч з Кондоліззою Райс

США підтримають дії українських демократичних сил в разі правового визнання необхідності дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам після зустрічі з держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час зустрічі вона зрозуміла, що «демократія в Україні буде підтримана США». «Всіх насторожують ризики, пов’язані з інтеграцією України в зовсім інші структури з втратою політичного суверенітету», - зауважила лідер БЮТ. «Якщо правовим шляхом через рішення Конституційного Суду буде визнано, що Україна має провести дострокові вибори та змінити Конституцію - наші дії будуть підтримані. Такий висновок я можу зробити з цієї зустрічі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що «в такому разі Україна має шанс позбавитись від загрози авторитарного розвитку».

«Мені вдалось пояснити причини конституційної кризи в Україні, і те, що вихід полягає лише в проведенні дострокових виборів та прийнятті нової Конституції. В такому хаосі до 2011 року Україна втратить можливості демократичного лідера в нашому регіоні», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, К.РАЙС вітає об’єднання демократичних сил в Україні.

Крім того, лідер БЮТ повідомила, що на зустрічі також йшлося про стратегію руху України до забезпечення реальної енергонезалежності, диверсифікацію постачання енергоносіїв.

Ситуація із розміщенням елементів ПРО в Європі, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, на зустрічі з К.РАЙС не обговорювалась.