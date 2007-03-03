З 1 квітня пенсії зростуть на 60-100 грн., заявив сьогодні на засіданні Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «З 1 березня ми плануємо зробити перерахунок пенсій для українських громадян у бік підвищення і виконати норму закону – підвищити пенсію не менше ніж на 20% від темпів зростання зарплати минулого року».

За словами міністра, якщо перевести в абсолютні цифри, то з 1 березня пенсії для пенсіонерів з середньому будуть збільшені на 30-40 грн., крім того, з 1 квітня відбудеться наступне підвищення пенсій також в межах 30-40 грн.

«Тобто впродовж одного місяця уряд знайшов можливість підвищити пенсії на 60-80 грн., а для деяких пенсіонерів і на 100 грн.», - заявив М.ПАПІЄВ.

За його словами, таке «рішення ухвалено в зв`язку з тим, що відбулося істотне покращення показників економіки, збільшення надходжень до бюджету».

Крім того, він зазначив: «Якщо у нас буде стабільність в країні, то ми зможемо з 1 квітня підвищити розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 380 до 406 грн. Крім того, що стосується пенсій і соціальної допомоги, яку одержують відповідно до прожиткового мінімуму, - ще на 1% буде збільшення – до 410,5 грн. Наступне підвищення з 1 жовтня – до 411 грн., плюс 1% - 415 грн.».