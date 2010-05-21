Нафтогаз не хоче модернізувати ГТС лише з Газпромом, без Євросоюзу

НАК "Нафтогаз України" оцінює взаємодію з ВАТ "Газпром" як конструктивну, при цьому вважає за доцільне проводити модернізацію своєї газотранспортної системи (ГТС) у співпраці як з російським холдингом, так і з Європейським Союзом.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН сьогодні у Берліні на конференції "Енергетичний діалог: Росія – Європейський Союз. Газовий аспект", передає РІА «Новости».

"З "Газпромом" ми знаходимося зараз в конструктивній фазі взаємодії, зокрема щодо модернізації газотранспортної системи", – сказав Є.БАКУЛІН. При цьому він додав, що модернізація ГТС має проходити на тристоронньому рівні – Україна, Росія і Євросоюз.

Є.БАКУЛІН відзначив, що оптимальна потужність ГТС України має становити не менш як 120 млрд. куб. м. Щоб досягти цього показника, необхідні значні інвестиції у середньостроковій перспективі. Крім того, ще 53 млрд. куб. м у потужності ГТС може одержати після введення газопроводу "Новопсков – Ужгород" довжиною 1,5 тис. км.

Є.БАКУЛІН сказав, що цей проект також вимагає значних витрат, не уточнивши при цьому конкретних цифр.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2009 року Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію про модернізацію ГТС, розраховувавши на мільярди євро інвестицій і обіцяючи створити "прозорий" газовий ринок. При цьому Київ і Брюссель практично виключили Москву з обговорення цього питання. Пізніше і Україна, і ЄС все ж заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

Довідка УНІАН. ГТС України протяжністю 37,5 тис. км включає 71 компресорну станцію і 13 підземних сховищ газу загальним об`ємом 32 млрд. куб. м. Пропускна спроможність системи в європейські країни становить 141 млрд. куб. м газу на рік. Це дуже значні потужності, якщо врахувати, що експорт газу з РФ минулого року становив 167 млрд. куб. м, а в 2010 році Мінекономрозвитку прогнозує його в об`ємі 217 млрд. куб. м.