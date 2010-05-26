Чи отримає Україна доступ до середньоазіатського газу

Транзит в Україну середньоазіатського газу не вигідний «Газпрому», а не Росії.

Таку думку висловили експерти в ході опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо подальших перспектив співпраці Росії та України в газовій сфері.

Експерти, зокрема, коментували останні заяви Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, який у ході останнього російсько-українського економічного форуму дав чітко зрозуміти, що Росія не має наміру допускати українські промислові підприємства до дешевого середньоазіатського газу.

Директор Міжнародного центру політичної експертизи (Москва) Євген МІНЧЕНКО зазначив, що Україні й Росії ще є куди рухатися у сфері домовленостей із газового питання.

«Є тема створення спільного підприємства «Газпрому» й «Нафтогазу» - жива, над якою йде робота», - вважає Є.МІНЧЕНКО. На його думку, можливі зрушення й у темі прямих поставок в Україну по території Росії середньоазіатського газу. «Думаю, що якщо певні зрушення по цій темі й виникатимуть, то в ситуації, коли відбудуться внутрішні зміни в Росії. Там, у принципі, є досить впливове лобі, яке зараз добивається того, щоб у незалежних виробників газу була можливість доступу до труби. Зокрема, компанія «Новатек» - найбільший у Росії незалежний виробник газу, де одним із акціонерів є така впливова в Росії людина, як Геннадій ТИМЧЕНКО. Тому я думаю, що якісь зрушення можуть бути. Але вони відбудуться не швидко й вони відбудуться тільки в ситуації, коли в українських еліт будуть якісь союзники всередині Росії з цього питання», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Експерт Інституту Горшеніна Денис СКВОРЦОВ вважає, що на сьогоднішній день деякі українські підприємства мають реальну можливість безпосередньо купувати газ у Середній Азії. «Приміром, «Метінвест», що належить Рінату АХМЕТОВУ, вже інвестував сотні мільйонів доларів у розвиток газотранспортної інфраструктури в Узбекистані й сьогодні готовий купувати там газ», - сказав він.

Водночас, експерт не бачить нічого дивного у відмові Президента Росії Д.МЕДВЕДЄВА надати українським бізнесменам можливість транзиту в Україну середньоазіатського газу. «На такі збитки «Газпром» піти не готовий. Я підкреслюю - «Газпром», а не бюджет Росії. Середньоазіатський газ представляє величезний інтерес для «Газпрому». Річ у тому, що на середньоазіатський газ не поширюється експортне мито в розмірі 30%, яке «Газпром» платить за експорт газу, що видобувається на території Росії. Теоретично, на газі з Середньої Азії «Газпром» заробляє лише на різниці між продажною й закупівельною ціною плюс витрати на транзит. Але це теоретично», - зазначив експерт. А фактично, за його словами, газ, куплений у Середній Азії, споживається на півдні Росії, де його спалюють для забезпечення роботи компресорних станцій, а до Європи поставляється газ російського видобутку. «І на частину цього газу, рівну за обсягом газу, купленому в Середній Азії, не поширюється експортне мито в розмірі 30%, оскільки за документами цей газ проходить як середньоазіатський. При цьому покупець газу платить ціну, що обумовлена контрактом і ніяк не залежить від того, чи платить «Газпром» експортне мито за даний конкретний газ. Вигода «Газпрому» очевидна. Тому йти на прямі збитки і впускати в схему транзиту середньоазіатського газу українські компанії «Газпром» не має наміру», - сказав Д.СКВОРЦОВ.

Голова правління Центру прикладних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також не бачить реальних перспектив для українського бізнесу отримати доступ до середньоазіатського газу. «Боюся, що поїзд просто пішов. Свого часу, за Віктора ЮЩЕНКА, припустилися принципових помилок: було втрачено довіру до української влади, виникла ціла низка конфліктних питань. Росіяни цим скористалися й, фактично, монополізували туркменський ринок», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Разом із тим, експерт вважає за можливе продовження діалогу між Україною та Росією з даного питання. «Я не думаю, що це питання закрите в рамках минулого українсько-російського форуму. Цей форум скоріше був публічною прелюдією. Напевно, йдуть переговори з цього питання й у закритому форматі. Я не виключаю якихось компромісів у даному питанні. Напевно ці компроміси будуть прив`язані до якихось інших глобальних питань, таким як створення газотранспортного консорціуму або спільного підприємства між «Газпромом» і «Нафтогазом», - сказав В.ФЕСЕНКО.