Україна 102-а у світі за індексом логістичної ефективності

За результатами останнього дослідження Світового банку (січень 2010 року), за індексом логістичної ефективності (ІЛЕ) Україна посідає 102-е місце серед 155 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті СБ «Україна: Оцінка сприяння торгівлі і транзиту», який був сьогодні презентований в Києві.

Зокрема, у звіті вказується, що країна гостро страждає від недостатнього рівня розвитку транспортної інфраструктури. Великий обсяг витрат пов`язаний з обмеженою і погано обслуговуваною мережею доріг, фінансовим станом і управлінням державних залізниць і слабкою можливістю і надійністю портів.

За оцінками фахівців СБ, приватний сектор України може заощадити до 3% ВВП на рік на витратах у галузі логістики, вдосконаливши прикордонні й митні процедури і вживши заходів для протидії корупції.