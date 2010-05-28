Вибух на АЗС в Одеській області: двоє загиблих

У четвер у Болграді Одеської області на АЗС під час зварювальних робіт на ємності, де раніше зберігався бензин, стався вибух.

На місці вибуху одна особа загинула, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Ще двох у важкому стані було госпіталізовано до центральної районної лікарні, де одна особа померла.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.