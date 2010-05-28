Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2593/0,2596, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,7775/9,7875. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2342/1,2344 (четвер – 1,2288/90).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок із купівлею американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол.