У селі на Тернопільщині град побив вікна й дахи 200 будинків
11:17, 28 травня 2010Суспільство
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Збитки уточнюються
У с. Коропець Монастириського району Тернопільської області внаслідок сильного дощу та граду більш як на 200 житлових будинках пошкоджено покрівлю та вікна.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, також завдано збитків сільськогосподарським посівам. Жертв і постраждалих серед населення немає. Збитки уточнюються. На місці працюють представники райдержадміністрації та оперативна група Головного управління МНС у Тернопільській області.
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