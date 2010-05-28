У селі на Тернопільщині град побив вікна й дахи 200 будинків

У с. Коропець Монастириського району Тернопільської області внаслідок сильного дощу та граду більш як на 200 житлових будинках пошкоджено покрівлю та вікна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, також завдано збитків сільськогосподарським посівам. Жертв і постраждалих серед населення немає. Збитки уточнюються. На місці працюють представники райдержадміністрації та оперативна група Головного управління МНС у Тернопільській області.