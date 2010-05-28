Черновецький приписав Кожедубу 1900 збитих літаків

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що маршал авіації Іван Кожедуб збив під час війни 1962 німецьких літаки.

Про це, як повідомляє "Українська правда", він сказав в інтерв`ю муніципальній газеті "Хрещатик".

"Іван Кожедуб - видатна людина, маршал авіації, який за час Великої Вітчизняної війни збив 1962 німецьких літаки",- поділився Черновецький знанням історії. (Зараз помилку на сайті "Хрещатика" виправлено. - УНІАН).

Пам`ятник Кожедубу відкрили 9 травня 2010 года в Парку Слави.

Як відомо, під час війни гвардії майор Кожедуб здійснив 330 бойових вильотів, у 120 повітряних боях збив 62 літаки противника (сюди не входять 2 американських P-51, збиті ним весною 1945 року, які першими напали на нього, напевне, прийнявши за гітлерівця).

Свій останній бій, в якому збив 2 FW-190, провів в небі Берліна. За всю війну жодного разу не був підбитий. Його вважають найкращим асом авіації союзників.