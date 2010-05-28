У присутності Шуфрича підірвали 500-кілограмову бомбу

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ сьогодні у Севастополі ознайомився з ходом робіт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, особисто спустившись у одну з Інкерманських штолень, Н.ШУФРИЧ оглянув проведені гірничопрохідницькі та пошукові роботи, а також ознайомився із порядком вилучення та транспортування застарілих боєприпасів.

У присутності глави МНС було підірвано авіаційну бомбу вагою 500 кг. За словами міністра, перший етап знищення планується завершити до кінця року.

„Насамперед будуть знищуватися боєприпаси в місцях, доступних для хуліганів та охочих поживитися кольоровими металами, - зазначив Н.ШУФРИЧ. - Заради безпеки навколишніх населених пунктів та недопущення загибелі таких „підприємців” і виконується така програма”.

За даними міністра, наступного року планується другий етап, який передбачає повне знищення усіх боєприпасів. “Ми припускаємо, що в Інкерманських штольнях знаходилось близько 300 тис. одиниць боєприпасів. На сьогодні виявлено і знешкоджено близько 70-ти тисяч”, - сказав Н.ШУФРИЧ.