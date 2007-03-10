Пам`ятник жертвам Голодомору звалили, але не змогли підняти у вантажівку

Пам`ятник жертвам Голодомору намагалися викрасти у селі Барахти Київської області.

Як передає «5-й канал», зловмисники вночі приїхали на цвинтар, де стояв монумент, і звалили його з постаменту. Однак погрузити на вантажівку пам’ятник вагою понад півтонни їм не вдалося.

Нині пам`ятник перевезли у безпечне місце. Найближчим часом його збираються реставрувати та встановити у центрі села.

Як повідомила Барахтівський сільський голова Любов ЛАГУЖА, «там буде будуватися церква, і монумент планується розмістити поруч». «А там на кургані ми вирішили просто хрест поставити на тому місці, тоому що дуже багато у нас в 1933 році від голодомору померло людей, ми хочемо його зберегти». – додала сільський голова.