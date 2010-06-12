Мер Одеси запевняє, що рейдерів зі звалища вже видворили

Голова міської ради Одеси Едуард ГУРВІЦ заявляє, що озброєних рейдерів видворено з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», відновлено також роботу у звичайному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", у повному господарському віданні якого перебуває цей об`єкт.

Як передає кореспондент УНІАН, так мер прокоментував ситуацію навколо несподіваного захоплення озброєними співробітниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», який належить лідерові партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, міського полігону побутових відходів, що перебуває на балансі Одеської міськради.

«Сьогодні статус-кво важливого міського об`єкту відновлено, - відзначив Е.ГУРВІЦ. - Ми маємо власне, цілком визначену думку про події на міському звалищі у післяобідній час 11 червня, проте хочемо дочекатися оцінки факту тимчасового збройного захоплення міської власності від правоохоронних органів».

Не «можна не враховувати того, - наголосив міський голова, - що дії керівників компанії «Союз» і озброєних співробітників підрозділу «Титан» створили загрозу не тільки для нормальної життєдіяльності міста, а й для життя і здоров`я працівників комунальних служб».

За його словами, «попри всі розмови, постанова Господарського суду, що її пред’явили представники «Титану», не містила і не могла містити нічого, що бодай якоюсь мірою виправдовувало б подібні дії. З юридичної точки зору, це був блеф, а з практичної - збройний напад. Виходячи з цього, сподіваюся, що цій провокації буде дано принципову оцінку правоохоронних органів».

Заклики ввести в Одесі пряме президентське правління мер Одеси оцінив як «істерику тих, хто сам ні в гріш не ставить власні шанси перемогти в умовах майбутніх демократичних виборів, що вже прозвучали у зв`язку з цими подіями».

Як повідомляв раніше УНІАН, невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення полігону твердих побутових відходів номер один «Дальницькі кар`єри», розташованого поблизу Одеси і захопили його контрольно-пропускний пункт.

Під погрозами розправи особи в масках вигнали з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одеськомунтранс».

«Втручання невстановлених осіб суперечить законодавству, порушує права власності територіальної громади міста Одеси, а також блокує роботу компаній, які здійснюють вивезення побутових відходів з території Одеси», - констатував віце-мер Микола СЕРДЮК.