Кабмін схвалив проект угоди про зону вільної торгівлі з ЄАВТ

Кабінет міністрів схвалив проект угоди про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО.

За його словами, проект документа було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду. Угоду про ЗВТ планується підписати 25 червня на саміті ЄАВТ, який відбуватиметься з нагоди 50-річчя організації.

Як повідомляв УНІАН, Україна і European Free Trade Association (Європейська асоціація вільної торгівлі почали офіційні переговори щодо створення зони вільної торгівлі в квітні 2009 року.

Країни ЄАВТ запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАІТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір, яка набула чинності в 1994 році.