Нафтогаз погрожує відключити газ шести областям

НАК “Нафтогаз України” з метою виправлення критичної ситуації, що склалася в сфері розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за спожитий природний газ, з 14 березня розпочне відключення підприємств ТКЕ-боржників.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що за підсумками січня-лютого підприємства ТКЕ сплатили лише 48% вартості одержаного газу. Загальний борг ТКЕ перед НАК “Нафтогаз України” з початку року перевищив 1,23 млрд. грн.

Правління компанії 6 березня прийняло рішення про обмеження газопостачання ТКЕ областей і міст, де рівень оплати природного газу є вкрай низьким.

Обмеження газопостачання у разі непогашення заборгованості до 13 березня розпочнуться в Херсонській (сплачено 21% вартості спожитого газу), Дніпропетровській (33%), Закарпатській (35%), Харківській (43%), Вінницькій (48%) і Луганській (42%) областях, а також у містах Дніпропетровськ (20%), Макіївка (43%) і Кривий Ріг (40%). Підприємства ТКЕ залишатимуться відключеними від газопостачання до повного погашення наявної заборгованості. Загальний борг ТКЕ перелічених областей і міст становить 542,5 млн. грн., - 44% від загального боргу по Україні.

Повідомлення про необхідність термінового погашення заборгованості і можливості обмеження газопостачання були розіслані на підприємства ТКЕ, а також до обласних і місцевих державних адміністрацій. Компанія надала свої пропозиції щодо заходів, спрямованих на поліпшення розрахунків ТКЕ в Кабінет міністрів України і одержала дозвіл на обмеження газопостачання ТКЕ-боржників. «Такий крок є необхідним для належної підготовки комплексу теплокомуненерго до опалювального сезону 2007-2008 рр.», - йдеться в повідомленні НАК “Нафтогаз України”.

Також у повідомленні сказано, що НАК “Нафтогаз України” вичерпала переговорні методи вирішення проблеми накопичення боргів ТКЕ, «яке відбувається навіть в умовах надзвичайної теплої зими». НАК “Нафтогаз України” покладає повну відповідальність за негативні наслідки, пов`язані з вимушеним обмеженням газопостачання, на керівників підприємств ТКЕ і місцевих органів влади.

Також НАК “Нафтогаз України” приносить вибачення добросовісним платникам за газ і теплову енергію, яким можуть бути спричинені незручності внаслідок вимушених дій компанії.

У той же час, у НАК «немає інших дієвих методів впливу на злісних неплатників, дії яких здатні поставити під загрозу надійність системи газо- і теплопостачання держави в цілому».