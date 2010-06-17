ЄБРР бачить найбільший ризик для України

Європейський банк розвитку і реконструкції (ЄБРР) підготував рекомендації для українського уряду з реформування економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

«Сьогодні відправлятимемо листа до Адміністрації Президента на АКІМОВУ і ТІГІПКА, наші пропозиції, якими повинні бути реальні кроки з введення нової програми економічного розвитку», - сказав А.КУУСВЕК.

Він відзначив, що Україні необхідно, зокрема, знизити рівень бюрократії. За його словами, пропозиції стосуватимуться реформ у транспортній, комунальній, газовій сфері економіки й електроенергії. «Загалом, це реальні кроки, які, ми думаємо, потрібні для України в довгостроковій перспективі. Це будуть лише рекомендації», - сказав А.КУУСВЕК.

Він додав, що в листі будуть також пропозиції від Світового банку й інших міжнародних фінансових інституцій.

А.КУУСВЕК відзначив, що уряд вирішуватиме, що із запропонованого необхідно буде реалізувати, додавши при цьому, що виконання чи невиконання рекомендацій впливатиме на рівень фінансування ЄБРР української економіки. «Це все впливає на ризики України», - сказав А.КУУСВЕК.

При цьому він додав, що на сьогодні найбільший ризик для України – це ризик невиконання державного бюджету.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції й розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 травня 2010 року він взяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму більш як 5 млрд. євро в рамках 197 проектів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня ц.р. Комітет з економічних реформ при Президентові України схвалив Програму економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Перший заступник глави адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що Програма економічних реформ реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.

На першому етапі буде розроблено законодавче забезпечення економічних реформ. На другому етапі значна увага приділятиметься реформам у соціальній сфері, буде переглянута тарифна політика, а також буде гармонізовано до вимог ЄС системи технічного регулювання, буде здійснено спрощення митних процедур. На цьому етапі очікується підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС.

Третій етап, за словами І.АКІМОВОЇ, буде «етапом одержання перших результатів і коригування плану реформ відповідно до отриманих результатів».