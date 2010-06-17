Суд у Києві повернув парламенту земельну ділянку на Подолі

Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури столиці та визнав недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки площею понад 1 га на вул. Глибочицькій, 73-77, у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Ця ділянка за рішенням Київської міської ради ще у 2007 році була продана комерційній структурі.

Як зазначили в прокуратурі Києва, спірна земельна ділянка з 1986 року перебувала у користуванні Верховної Ради України, в інтересах якої прокуратурою і було пред’явлено позов.