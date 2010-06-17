БЮТ і НУНС відмовилися брати участь у комісії Богословської

Верховна Рада ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення конкурсів та встановлення переможців конкурсів на отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням відповідних частот у 2005 – 2010 роках”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 249 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено визначити основним завданням Тимчасової слідчої комісії розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення конкурсів і встановлення переможців конкурсів на отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням відповідних частот у 2005-2010 роках.

Передбачено встановити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії - 9 народних депутатів України.

Планується обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата Інну БОГОСЛОВСЬКУ (позафракційна), заступником голови - народного депутата Олександра ГОЛУБА (фракція КПУ).

До складу Тимчасової слідчої комісії пропнується обрати народних депутатів Олену БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів), Володимира ЛАНДІКА (фракція Партії регіонів).

Фракції БЮТ та НУ-НС відмовилися надати свої кандидатури до складу комісії.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – один рік з дня прийняття постанови.

Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу належить заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше тримісячного терміну з дня прийняття постанови.

Водночас парламент відмовився розлядати проект постанови про утворення ТСК з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Представники коаліції пояснили, що на сьогодні даний проект постанови не пройшов усієї процедури і не розглянутий у профільному комітеті.

При цьому лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що створення однієї комісії і нестворення іншої - однобокий підхід до розгляду питання щодо ситуації у ЗМІ.