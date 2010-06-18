Азарову повідомили, хто міг би очолити Національну радіокомпанію

Держкомтелерадіо призначив першого віце-президента Національної радіокомпанії України Анатолія ТАБАЧЕНКА виконувачем обов`язків генерального директора компанії.

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на слова голови Держкомтелерадіо Юрія ПЛАКСЮКА.

Також Ю.ПЛАКСЮК повідомив, що Держкомтелерадіо зробив подання в Кабінет міністрів на заміщення вакантної посади генерального директора НРКУ. За його словами, комітет подав у Кабмін кілька кандидатур на розгляд, проте конкретних прізвищ не назвав.

Як повідомлялось, сьогодні, 18 червня підписано наказ по звільнення Віктора НАБРУСКА з посади президента Національної радіокомпанії України.

Раніше Телекритика повідомляла, що постановою від 2 червня Кабінет міністрів вніс зміни до статуту НРКУ. Згідно з документом, функції з управління радіокомпанією здійснює Держкомтелерадіо, а керівництво діяльністю радіокомпанії здійснює її генеральний директор (а не президент, як було раніше), який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням Держкомтелерадіо.