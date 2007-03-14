Янукович доручив міністрам тримати ціни на хліб і бензин

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів України Миколі АЗАРОВУ і міністру аграрної політики Юрію МЕЛЬНИКУ проаналізувати цінову ситуацію на ринку хліба і автомобільного пального.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Є невелике збільшення ціни на хліб – на 3-4% і на 76-й бензин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає за необхідне здійснити інтервенцію борошна і пшениці в тих регіонах, де підвищені ціни. «Слід задіювати державні резерви по борошну і по пшениці. У нас є запас, і немає ніяких підстав для зростання цін», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив Державній інспекції за цінами проаналізувати обгрунтованість підвищення цін з урахуванням надбавки і рентабельності хлібозаводів. «Але це питання регіонів, ми повинні тільки контролювати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду уточнив, що це доручення має бути виконане протягом тижня.