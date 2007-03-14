Черновецький влаштує киянам свято на Майдані

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про проведення 8 квітня цього року загальноміського свята з нагоди Світлого Христового Воскресіння (Великодня) на Майдані Незалежності.

Згідно з документом, текст якого розміщено на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, у затвердженому робочому плані підготовки та проведення свята Великодня передбачено організувати на головній площі міста сценічні постановки та святкову торгівлю.

Святкування триватиме з 16-ї до 20-ї години.

Розпорядженням також передбачено забезпечення відповідними службами міста охорони громадського порядку, надання медичної допомоги, дотримання санітарного та пожежного нагляду під час святкування Великодня.