Україна починає поставки вугілля до Болгарії

Україна з квітня почне експорт вугілля до Болгарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

За його словами, в квітні планується поставити до Болгарії перші 100 тис. тонн вугільної продукції.

"Після пробної партії обсяги поставок зростуть до 130-150 тис. т на місяць", - сказав міністр, зазначивши при цьому, що в період спаду попиту на вугільну продукцію на внутрішньому ринку (весна-літо) Болгарія може закупити в Україні близько 800 тис. т вугілля.

У зв`язку з цим міністр зазначив, що обсяги експорту не позначаться на балансі вугілля України, оскільки видобуток цієї продукції в 2007 р. планується збільшити на 2,7 млн. тонн. За підсумками двох місяців - вугільні підприємства справляються з планом.

С.ТУЛУБ не уточнив ціну за якою українське вугілля експортуватиметься до Болгарії, зазначивши, що поставки здійснюватимуться на умовах 100% передоплати за «взаємовигідною ціною».

Як повідомлялося, в ході візиту С.ТУЛУБА до Болгарії в лютому 2007 р. обговорювалася можливість збільшення поставок українського вугілля.

Болгарія має намір збільшити імпорт енергетичного вугілля в 2007 р. порівняно з 2006 р. на 73,9% - до 4 млн. тонн у зв`язку зі збільшенням частки ТЕС у енергобалансі після зупинки наприкінці грудня 2006 р. двох енергоблоків АЕС "Козлодуй".

У Мінвуглепромі вважають, що, оскільки в літній період на ринку України, як правило, складається ситуативний профіцит вугілля саме групи АШ, яка цікавить болгарських енергетиків, то це дозволяє планувати певні обсяги експорту в цей період із наступним наповненням внутрішнього балансу за рахунок збільшення видобутку вугілля.

За даними Мінвуглепрому, Україна скоротила експорт вугільної продукції до Болгарії на 40,7% (727 тис. 923 тонн) - до 1 млн. 58,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Болгарія у відповідь на вимоги ЄС зупинила роботу двох із шести енергоблоків своєї першої і єдиної АЕС «Козлодуй» у квітні 2006 року. Разом із цим, Болгарія заявила, що за результатами 21 перевірки експертами МАГАТЕ на енергоблоках АЕС «Козлодуй» не знайдено жодного відступу від стандартів і норм цієї міжнародної організації.

Частка АЕС «Козлодуй», побудованої за технічним сприянням СРСР, в енергопостачанні Болгарії становить 41,6%.