МНС закликає бути готовими до надзвичайної ситуації

На Прикарпатті у зв’язку із сильними дощами можливе виникнення надзвичайної ситуації. Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію для жителів Івано-Франківської області сьогодні оприлюднило по радіо управління МНС Івано-Франківської облдержадміністрації. За їх повідомленням, 27-28 червня у зв’язку із сильними дощами відбувається постійне підняття рівня води у річках, вода виходить на заплави, підтоплює сільськогосподарські угіддя, двори, житло. У гірській місцевості спостерігається утворення селів.

Управління МНС в області закликає жителів Прикарпаття бути уважними і готовими до «можливого виникнення надзвичайної ситуації».